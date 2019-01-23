مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لدعم حلف الناتو

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أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعبر عن دعم الكونجرس لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد ساعات من استقالة أبرز دبلوماسي أمريكي في أوروبا من منصبه.

ويحظر مشروع القانون الذي حظي بدعم من الحزبين في المجلس بواقع 357 صوتا مقابل 22 صوتا، استخدام الأموال للانسحاب من الحلف في حين شدد على سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبقاء جزء منه.

وقبل ساعات من التصويت، استقال ويس ميتشل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوروبا من منصبه، ليخلو منصب جديد بارز في الحكومة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات بين القادة الأوروبيين بشأن التزام الولايات المتحدة إزاء منظمات مثل حلف الناتو والتحالف عبر الأطلسي بشكل عام.