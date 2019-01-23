انفجار قرب القنصلية الأمريكية في جنيف ولا إصابات

قالت الشرطة في مدينة جنيف السويسرية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن انفجار غاز بالقرب من القنصلية الأمريكية.

وأكدت الشرطة أن الانفجار لم يخلف أية إصابات، مشيرة إلى أنه كان مجرد حادث فني بسيط على جهاز تحت الأرض في إنشاءات بالمنطقة ونجم عن ماس كهربائي، ولا علاقة له بالقنصلية.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أنه من المتوقع أن يتسبب الانفجار، الذي يجري التحقيق في ملابساته، في تعطل حركة المرور بالمنطقة في الساعات المقبلة، مع استمرار جهود الطوارئ.

وأطلقت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيرا أمنيا على خلفية الانفجار، وكذلك الإعلان عن إغلاق القنصلية، ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب التواجد في المنطقة والابتعاد عن الحشود والبحث عن مأوى في حال تواجدوا بجوار المنطقة، فضلا عن اتباع تعليمات أفراد الأمن وحمل هواتف محمولة كوسيلة للاتصال.