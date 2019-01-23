مجلس التعاون الخليجي يبحث مع الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية

بحث الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ميكيلي سيرفوني دي أورسو، القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء ناقش مخرجات ورشة عمل معالجة بطالة الشباب بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مقر الأمانة العامة في 16 يناير 2019، والفعاليات المشتركة المقرر عقدها خلال العام الجاري، بما في ذلك الحوار الاقتصادي العاشر ومنتدى الأعمال بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.