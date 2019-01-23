الأربعاء 23 يناير 2019 11:39 م القاهرة القاهرة 15.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

مجلس التعاون الخليجي يبحث مع الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:34 م

بحث الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ميكيلي سيرفوني دي أورسو، القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء ناقش مخرجات ورشة عمل معالجة بطالة الشباب بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مقر الأمانة العامة في 16 يناير 2019، والفعاليات المشتركة المقرر عقدها خلال العام الجاري، بما في ذلك الحوار الاقتصادي العاشر ومنتدى الأعمال بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك