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إحباط محاولة تهريب 71 ساعة يد مزودة بكاميرات في مطار القاهرة

مصطفى عطية
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 5:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 5:27 م

أحبطت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 71 ساعة مزودة بكاميرات في مطار القاهرة.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة تشير إلى محاولات تهريب أجهزة تنصت من خلال مواقع شركات البريد السريع المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع السلطات الجمركية تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لدقة تفتيش الطرود الواردة من الخارج وفحص محتوى مشمولها.

وأسفرت الجهود عن ضبط مشمول بوليصة شحن قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات البريد السريع وزنت 8 كيلو جرام عبارة عن أمتعة شخصية باسم "حسن.ن"، من بولاق الدكرور بالجيزة، وعثر بداخلها على 71 ساعة يد مزودة بكاميرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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