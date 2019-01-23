معرض الكتاب: الدورة الذهبية تشهد حضورا إفريقيا خاصا

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قالت مها عز الدين، مدير نشاط بانوراما إفريقيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد حضورا إفريقيا خاصا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن فعاليات البانوراما ستتناول تمكين المرأة الإفريقية وكيفية تأهيلها للمناصب القيادية، والتوعية بدور المنظمات الإفريقية وأهميتها.

وذكرت أن الأنشطة تتمتع بحضور تكتلات شبابية إفريقية كبيرة، متابعة أن الفعاليات تتضمن أيضًا ملف السياحة في القارة السمراء التي وصفتها بأنها غنية بالمناطق السياحية.

وافتتحت اليوم الأربعاء الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.