صيانة أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة الإنارة على طريق المستشفى والكورنيش بكفرالشيخ

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كلف اللواء خالد مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، قسم الكهرباء بالوحدة بضرورة المتابعة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.

وقام رجب الراعي وأيمن غانم مسئولي قسم الكهرباء والعاملين بالقسم، تحت إشراف المهندسة ترك عبد الفتاح، بصيانة وإصلاح أعمدة الكهرباء المتهالكة والآيلة للسقوط على طريق المستشفى والكورنيش ونزلة قاعة المنتزه بالتنسيق مع قسم الورش بالوحدة المحلية.

ووجه إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء بالمحافظة.