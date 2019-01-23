السعودية تؤكد رفضها القاطع لسياسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

أكدت السعودية رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية "التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس)"، اليوم الأربعاء، عن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، القول في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن الدولي، التي ألقاها حول الوضع في الشرق الأوسط، إن "الشعب الفلسطيني لا يزال يشهد مزيدا من المآسي التي يندى لها جبين الإنسانية، طوال 70 عاما مضت".

وطالب المعلمي، باسم المملكة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته "والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية، ورفع الحصار عـن قطاع غزة، وفتح المعابر التي تسيطر عليها فتحًا فوريًّا ودائمًا، والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".

وشدد المعلمي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتبار هذا خيارا استراتيجيا لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي.