كوريا الشمالية تعين مبعوثا جديدا لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة

عينت كوريا الشمالية مبعوثا جديدا لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة، قبيل القمة الثانية المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن المبعوث الجديد هو كيم هيوك تشول، الذي عمل كأول سفير كوري شمالي لدى إسبانيا حتى عام 2017.

وأعلن البيت الأبيض مؤخرا أنه تم الاتفاق على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم أواخر الشهر المقبل، وأنه سيكشف النقاب عن مكانها في وقت لاحق.

والتقى الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي لأول مرة في سنغافورة في يونيو الماضي.