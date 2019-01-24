محافظة بني سويف تطلق مباردة «أنت شريك في نظافة شارعك» لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين

صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأأربعاء، أنه يجرى تنفيذ مبادرة تحت شعار (أنت شريك في نظافة شارعك)، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستند على التوعية المجتمعية؛ لتحسين مستوى النظافة بالمحافظة، ويشترك في تنفيذها المجتمع المدني والجهات التنفيذية المعنية مثل الأوقاف، والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والبيئة والوحدات المحلية السبعة.

وأضاف المحافظ أنه تم استلام 100 صندوق لتجميع قمامة، والتي تضم الواحدة منها 3 حاويات لفصل القمامة، ضمن الإجراءت العملية التي تنفذها المحافظة في مجال التشجيع على فصل القمامة من المنبع، مشيرًا إلى أنه يجرى توزيع تلك الحاويات على الشوارع والميادين الرئيسية.

ومن جانبه أوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها، لتحسين مستوى النظافة في مختلف مدن وميادين المحافظة، من خلال رفع تجمعات القمامة وتشجيع الجمع من المنبع والتجميل، والتشجير للشوارع والميادين الرئيسية بجانب تنفيذ مبادرات مجتمعية توعوية،مضيفا أن الحاويات التي يتم توزيعها بالشوارع الرئيسية تحتوي على 3 براميل مقسمة إلى مواد بلاستيكية ومخلفات صلبة ومخلفات عضوية.