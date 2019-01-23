مرسوم ملكي يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة في تايلاند هذا العام

نُشر اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني لصحيفة "رويال جازيت" الملكية في تايلاند، مرسوم ملكي يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة هذا العام، والتي تعد أول انتخابات يتم إجراؤها في البلاد منذ ثمانية أعوام.

وينص المرسوم، على أن ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، وافق على إجراء الانتخابات العامة عام 2019، وذلك دون تحديد موعد، حتى يصدر قرار لجنة الانتخابات المتوقع خلال خمسة أيام.

وكان من المقرر نشر المرسوم في الثاني من يناير الماضي، ولكنه لم يصدر إلا الآن، مما يجعل موعد إجراء الانتخابات الذي حددته الحكومة في وقت سابق في 24 فبراير المقبل مستحيلا.

يذكر أنه منذ أن تولي النظام العسكري السلطة في انقلاب في مايو 2014، قام بإرجاء موعد إجراء الانتخابات خمس مرات على الأقل، معللا قراره بالحاجة للقيام بإصلاحات والإشراف على خلافة ملكية سلسة.

وبذلك امتد موعد إجراء الانتخابات من الموعد المحدد الآن، وهو فبراير إلى وقت ما قبل يوم 9 مايو، وهو آخر يوم ممكن لإجراء الانتخابات حسب ما نص عليه الدستور.

ويقول المجلس العسكري، إن التأجيل الأخير، الذي أثار سلسلة من الاحتجاجات الطفيفة، أمر ضروري، لأن إجراء الانتخابات في فبراير يعني التداخل مع الاستعدادات لتتويج الملك فاجيرالونكورن، والمقرر في 4 مايو.

وتولى فاجيرالونكورن البالغ 66 عاما العرش في ديسمبر 2016، بعد شهرين من وفاة والده، الملك بوميبول ادولياديج، بعدما تولى العرش سبعة عقود، ولم يحدد الملك الجديد موعد تتويجه حتى بداية العام الجديد.