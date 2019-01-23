محادثات بين بوتين وإردوغان في موسكو اليوم تتركز حول سوريا

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في موسكو نظيره التركي رجب طيب إردوغان؛ لإجراء محادثات يتوقع أن تتركز حول الصراع في سوريا وخط للغاز.

وقال الكرملين في بيان :"الرئيسان سيناقشان عملية التسوية في سوريا، وكذلك أوجه التعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والثقافة والمجال الإنساني".

وتوصلت موسكو وأنقرة ، اللتان تدعمان أطرافا متصارعة في سوريا، إلى اتفاق العام الماضي لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في شمال سوريا، حيث يوجد معقل رئيسي للمعارضة السورية المسلحة في إدلب.

ومن المنتظر أيضا أن يبحث الرئيسان الروسي والتركي خط "توركستريم"، وهو خط جديد للغاز الطبيعي من روسيا، يتوقع أن يبدأ العمل به العام الجاري.