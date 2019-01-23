محافظ بني سويف: توقيع الكشف الطبي على 1207084 مواطنا في حملة «100 مليون صحة»

صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بأن مبادرة "100 مليون صحة" وقعت الكشف على مليون و207 ألف و84 مواطنًا، بنسبة 68،43 %من المستهدف الكلي خلال فترة تنفيذ الحملة والتي بدأت بالمحافظة في ديسمبر الماضي.

وأكد المحافظ متابعته لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة، عن طريق الغرفة المركزية بالديوان العام المحافظة.

وأشاد بالمبادرة الرئاسية التي تلقي إقبالًا متزايدًا من المواطنين، موضحًا أنه بلغ إجمالي ما تم فحصه حتى أمس الثلاثاء 1207084 مواطنًا بمختلف ميادين ومراكز المحافظة.