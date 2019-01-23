فنزويلا تتهم المعارضة بالمشاركة في تمرد ضد الحكومة

اتهمت الحكومة الفنزويلية، المعارضة، أمس الثلاثاء، بالضلوع في تمرد قصير الأجل من جانب عناصر بالحرس الجمهوري، وذلك غداة مظاهرات حاشدة متوقعة ضد الحكومة.

ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" عن وزير الإعلام خورخي رودريجيز أن حزب "فولونتاد بوبولار" المعارض (وسط) يحتفظ بـ 11 سلاحا من بين 51 سلاحا سرقه مهاجمون من موقع أمني يوم الاثنين.

وأضاف رودريجيز أنه تمت مصادرة الأسلحة الباقية من المهاجمين.

كما اتهم الحزب بأنه يتبع تعليمات من جانب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي بالمشاركة في أعمال عنف.

يشار إلى أن حزب "فولونتاد بوبولار"، ويعني الإرادة الشعبية، هو حزب خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي دعا إلى احتجاجات في أنحاء البلاد ضد الرئيس نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء.

وكان مادورو أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية اعتبرت غير شرعية على نحو واسع النطاق ، وذلك في العاشر من يناير.

وأعرب جوايدو عن استعداده لتسلم الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وكانت المحكمة العليا قالت يوم الاثنين إن ممارسات الجمعية الوطنية، وهي ذراع تهيمن عليه المعارضة، باطلة.

ومع ذلك، ظل البرلمان يتحدى مادورو الثلاثاء، حيث أعلن أنه سيطلب من منظمة الدول الأمريكية تجاهل رسالة من الرئيس قال فيها إن بلاده ترغب في ترك المنظمة، التي تنتقد نظام مادورو.