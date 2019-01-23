وزير الدفاع اللبناني يبحث مع قائد يونيفيل الأنفاق الإسرائيلية

بحث وزير الدفاع اللبناني، يعقوب رياض الصراف، مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (يونيفيل)، الجنرال ستيفانو ديل كول، مسألة الأنفاق الإسرائيلية المزعومة والجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال مصدر رسمي لبناني اليوم الأربعاء، إن الصراف استقبل ديل كول وبحث معه "مسألة الانفاق المزعومة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وموضوع الجدار الفاصل الذي يبنيه العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية".

وأضاف المصدر أن الصراف أجرى مع ديل كول "جولة أفق تناولت التطورات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".

وأعلن دل كول خلال اللقاء عن "إعادة تفعيل اللجان التقنية لدراسة النقاط المتحفظ عليها".

وتقوم إسرائيل ببناء جدار على الخط الأزرق وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفّظ لبنان على الخط الأزرق في هذه المناطق.

ويعارض لبنان إقامة الجدار في المناطق التي يتحفظ عليها. ويرى أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدود لبنان الجنوبية يعتبر اعتداءً على سيادة لبنان وخرقاً للقرار 1701.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أنه رصد أنفاقاً لـ"حزب الله" تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية" درع الشمال".