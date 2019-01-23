قال الفنان محمد صبحي، إن مصر كانت قوة ضاربة لها الريادة في المنطقة العربية، مستطردًا أنها كانت قد قاربت على الوصول إلى العالمية في الثمانينيات نتيجة إغراق الفن المصري في الهوية المصرية.

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أنه قد خاض تحديًا بعمله لمسرحية «خيبتنا»، في ظل انعدام ثقافة السعي نحو المسرح عند المواطنين، متابعًا: «التحدي لم يكن كي أقدم عملًا عظيمًا وإنما كي أثبت أنه لدينا جمهور عظيم».

وأوضح أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الجمهور من يختار الفنان الذي يسعى وراءه، فالفنان هو من يختار جمهوره، معقبًا: «أنا اللي بختار الجمهور وبحدده، بريموت كنترول بنزلهم من بيوتهم».

واستطرد أن هذا الاختيار يتم عبر اسم المسرحية والممثلين المشاركين والتاريخ الفني للفنان، مؤكدًا أن للفن الجيد جمهوره الذي يسعى خلفه.