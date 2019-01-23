قُتل مكوجي علي يد نقاش يعاني من مرض نفسي، بطعنة نافذة في الصدر أثناء محاولة المجني عليه الإمساك بالمتهم بعد تحرشه بربة منزل، وإصابته شخص آخر بمنطقة البساتين.

تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة البساتين، قد تلقى إخطارًا يفيد بأنه حال سير «م. ب» (30 عاما، ربة منزل)، قام ع إ م 40 عاما نقاش، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فاستغاثت بالمارة، وتدخل على إثر ذلك «س.ط» (36 عاما، مكوجي)؛ دفاعًا عنها، ما أثار حفيظة المتهم الذي قام بالتعدي عليه بسكين بطعنة نافذة بالصدر، وفور انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تمكنت من القبض على المتهم بمساعدة الأهالي.