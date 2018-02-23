أسامة هيكل: لا يحق لـ«الإعلاميين» منع أي مذيع من الظهور على الشاشة

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن نقابة الإعلاميين ليس لها الحق في إيقاف أي إعلامي، لأنها لا زالت تحت التأسيس وليس لها جمعية عمومية وميثاق شرف إعلامي تحاسب على أساسه.



وأضاف «هيكل»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه لا يجب اللجوء إلى عقوبة منع أي مذيع من المرة الأولى، وأنه يجب التدرج في العقوبة، مشيرًا إلى وجود نتيجة عكسية لعقوبة المنع من الظهور على الشاشة.



وتابع: «المنع يجعل الآخرين يبحثوا عنك، وإذا لم تظهر في هذه الجهة ستظهر في 100 جهة أخرى، بالإضافة إلى أن سعر الممنوع يصير أكبر، فالإعلام الحديث ليس به ما يسمى المنع».



وأوضح أن القانون منح نقابة الإعلاميين تحت التأسيس مدة 6 أشهر لتشكيل جمعيتها العمومية ووضع ميثاق شرف إعلامي، إلا أن المدة انقضت دون تحقيق أي منهما.



ولفت إلى الواقعة الأخيرة لإحدى الراقصات الروسيات التي انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عليها، معربًا عن استيائه من ظهورها في إحدى البرامج التليفزيونية بصحبة محاميها للتحدث عن قصتها، لما لا يمثله ذلك من قيم.



وذكر أن غباء المجتمع الإلكتروني يعطي سعرًا ودعاية لأشخاص مجهولين ويضرب القيم والأخلاق مثلما حدث مع الراقصة.