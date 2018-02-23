اسطورة ارسنال يهاجم النني

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عبر مارتن كيوين مدافع ارسنال السابق عن غضبه الشديد من الأداء الذي ظهر به لاعبو فريقه السابق في مواجهة اوسترسوند السويدي امس ، ضمن مباريات اياب دور الــ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال كيوين في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن اداء ارسنال لم يليق بفريق كبير يلعب امام فريق يخطوا خطواته الأولى في عالم كرة القدم ، متعجباً من تراجع الفريق رغم كونه فاز ذهاباً بثلاثة اهداف نظيفة .

وهاجم كيوين لاعب وسط ارسنال محمد النني حيث تساءل عن مدى معرفة اللاعب بالأدوار المطلوبة منه داخل الملعب خلال اللقاء .

وخسر ارسنال امام اوسترسوند السويدي بهدفين مقابل هدف ، لكنه صعد إلى دور الــ16 لبطولة الدوري الأوروبي لفوزه ذهاباً بثلاثة اهداف نظيفة .