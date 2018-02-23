البنا: خطط التنمية الاستراتيجية في مصر تركز على الفئات الأكثر احتياجًا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالمنعم البنا، إن رؤية مصر فى الوقت الراهن تستهدف تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام، لافتا إلى أن خطط التنمية تركز بشكل أساسى على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والحد من الفقر الريفى من خلال زيادة الإنتاجية لوحدتى الأرض والمياه لكافة المحاصيل الزراعية.

وأضاف الوزير خلال كلمته فى اجتماعات الدورة الثلاثون للمؤتمر الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أمس، والتى تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الزراعة بدول أفريقيا، أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة تساهم بشكل كبير فى توفير الأمن الغذائى للمجتمعات الريفية، حيث يجرى تنفيذ برامج لتنمية مهارات صغار المزارعين وبناء قدرات الشباب والمرأة الريفية وهى الفئات التى تمثل نسبة مرتفعة فى المناطق الريفية.

وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على تشجيع ودعم إقامة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على رفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق دخل مستدام، منوها إلى أنه تم البدء فى إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص فى مجال استثمار الموارد الزراعية.

وأضاف الوزير أنه تم البدء أيضا تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، كذلك تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، وزيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى.

وأكد الوزير على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى جعل قطاع الزراعة أكثر جذباً للشباب وجعل المنتج الزراعى أكثر منافسة وقادر على تحقيق عائد مجزى مالياً واجتماعياً، مشيرا إلي تطلعه إلى التعاون مع منظمة الفاو فى تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية حول قضايا زراعية متعددة مثل: الممارسات الزراعية الجيدة، ونظم الرى الحديثة وتقنيات إدارة المياه وإنتاج السماد العضوى وكذلك تقنيات إدارة الصوب الزراعية والإدارة المتكاملة للآفات وتنمية المرأة الريفية وغيرها.