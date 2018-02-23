سيد معوض يعود لتدريبات الأهلي بعد رحلة الجابون

يعود سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتواجد في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم بعد عودته من الجابون أمس الخميس.

وكان مدرب الفريق قد سافر إلى الجابون؛ لحضور مباراة العودة لدور الـ 64 بين فريقي مونانا الجابوني و ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو، ومتابعة أداء الفريقين وكتابة تقرير مفصل عن الفريق الذي يواجه الأهلي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال معوض إنه سيقدم تقريراً مفصلاً للكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق؛ يتضمن العديد من الأمور الفنيه الخاصة بالمنافس وأبرز لاعبيه وأكد معوض أن الجهاز الفنى سوف يناقش التقرير عقب مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غداً في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.