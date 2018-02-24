استطلاع رأي يكشف انخفاض عدد مؤيدي انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

كشف استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يؤيدون انفصال كتالونيا عن إسبانيا انخفض بشكل كبير.

وكشفت الدراسة الاستقصائية، التي أجراها مركز دراسة الآراء الذي تديره الحكومة الكتالونية أن عدد مؤيدي الانفصال بين سكان الإقليم قد انخفض بنسبة 8 نقاط مئوية منذ أكتوبر الماضي، ليصل إلى 40.8%.

وفي أكتوبر الماضي، أجرت حكومة إقليم كتالونيا استفتاءً مثيرا للجدل حول الانفصال عن إسبانيا، بالرغم من قرار حظر إجراء الاستفتاء الصادر من المحكمة الدستورية في البلاد.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الكتالونيين الذين يرغبون في بقاء الإقليم مع إسبانيا إلى 53.9% وكشف الاستطلاع أيضا أن أكثر من 60% من أبناء كتالونيا يريدون مزيدا من الحكم الذاتي لإقليمهم.

وشارك في الاستطلاع 1200 من مواطني كتالونيا في شهر يناير الماضي.