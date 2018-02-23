قال اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إن العقار المنهار بالحي، مُشيد منذ عام 1970، ولم تكن به أية مشاكل ولم تقدم الأهالي أية شكاوى بشأنه، موضحًا أن سبب الانهيار ستحدده لجنة تم تشكيلها من المحافظة.



وأضاف «عبد الجليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء الخميس، أن الانهيار أسفر عن حالة وفاة واحدة، بينما يباشر الدفاع المدني أعمال التنقيب في أنقاض العقار للبحث عن آخرين، منوهًا بأن لجنة من المحافظة كان تعاين عقارات أخرى في نفس الشارع، نظرًا لظهور علامات بالانهيار عليها، وفوجئت بانهيار هذا العقار بعد رحيلها.



وأشار إلى ضرورة ظهور علامات قبل سقوط العقار، إلا أن الأهالي أكدوا بعد انهياره أنه لم تظهر أية علامات عليه، نافيًا أن تكون هناك أعمال حفر بالعقار المجاور، ولكن هذه الأعمال كانت بعده بـ4 عقارات وبذلك لا يمكن الحديث عن تأثيرها عليه.





