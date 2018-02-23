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17 دولة تؤكد مشاركتها فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

رائد سمير
نشر فى : الجمعة 23 فبراير 2018 - 1:21 م | آخر تحديث : الجمعة 23 فبراير 2018 - 1:21 م

أكد محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال قيام 17 دولة حتى الآن بإرسال تأكيدات على مشاركتها فى البطولة الإفريقية للشباب والناشئين التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من26 وحتى 29 مارس المقبل باستاد القاهرة.

 

وأعلن اتحاد رفع الأثقال عن اسماء الدول المشاركة في البطولة حتى الآن والتي جاءت كالتالي : المغرب وتونس والجزائر وليبيا والكاميرون وغانا وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا وسيشل وموريشيوس وبتسوانا ومدغشقر وسيراليون وسوازيلاند والصومال، فضلاً عن مصر المستضيفة للبطولة.

 

وقال محمود محجوب أن باب المشاركة فى البطولة مفتوح لإرسال موافقات من دول أخرى حتى يوم 28 فبراير الجارى، خاصةً وأن تلك البطولة هي مؤهلة لأولمبياد الشباب 2018 والتي ستقام بالأرجنتين.


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