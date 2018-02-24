العكايشي يشكر جماهير اتحاد جدة على مؤازرة الفريق

قدم التونسي أحمد العكايشي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، الشكر لجماهير فريقه على دعم ومؤازرة الفريق خلال مباراته أمام الشباب، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ الاتحاد الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الشباب 3 / 1.

وقال العكايشي في تصريحات عقب نهاية المباراة :"لا يوجد أي كلام يمكن أن نصف به جمهور الاتحاد بعد الدعم الكبير لي ولزملائي اللاعبين أمام الشباب".

وأضاف :"نحن في انتظار المزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة، لا تزال أمامنا العديد من المواجهات الصعبة في الموسم الحالي".

وأردف :"الفوز كان مهما للغاية في مسيرة الفريق هذا الموسم، بذلنا مجهودا كبيرا على أرضية الملعب من أجل النادي والجماهير".

ونفى العكايشي مروره بأي ضغوط نفسية، على خلفية تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال في هذا الصدد :"تراجع المستوى أمر طبيعي ويمر به أي لاعب في العالم، لا أواجه حظ سيء، مجرد مشاركتي مع الفريق هي مساهمة مني في الفوز، والمهم دائما هي مصلحة النادي وإرضاء الجماهير".