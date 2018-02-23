يوم سياحي حافل لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة بشرم الشيخ

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قضى الوفد الدولى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة أمس الخميس، يوما سياحيا بمدينة شرم الشيخ وذلك على هامش زيارتهم التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتنوعت الزيارة ما بين رحلة بحرية فى الصباح استمرت حتى الرابعة مساء، ثم توجهوا لزيارة ميدان السلام فى المساء والتقطوا الصور التذكارية مع مجسم الأيقونة.

وقضي الوفد ليلته بأحد المزارات السياحية الهامه بالمدينة والذى يجمع العديد من الجنسيات المختلفة من كافة أرجاء العالم.

وأعرب كافة الضيوف عن سعادتهم بهذه الزيارة مؤكدين أن شرم الشيخ تمتلك كل مفاتيح النجاح وعلى رأسهم الجمال والطبيعة والطقس الجيد والأمن والأمان.