عبدالحفيظ: مباراة الأهلي أمام الإنتاج «العنيد» صعبة

فال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري الممتاز، ستكون صعبة وقوية لأنها أمام منافس قوي وعنيد.

وأوضح أن فريق الإنتاج يُقدم نتائج جيدة هذا الموسم، بشكل واضح، بدليل احتلاله مركزًا مُتقدمًا، حيث يحتل المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 36 نقطة.

وأشار مدير الكرة، إلى أن فريق الإنتاج يقوده جهاز فني على مستوى عالٍ من الكفاءة، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل مع جميع الفرق بنفس الدرجة تقريبًا، ويلعب من أجل حسم بطولة الدوري في أقرب فرصة.

وأكد أن نتائج الإنتاج القوية، ورغبة الأهلي في الفوز دائمًا تُزيدان قوة مباراة السبت المقبل، مُشيرًا إلى أن الفريق يستعد بقوة لجميع المباريات.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي غدا السبت، في الجولة الـ26 للدوري العام، وهي المباراة التي يخوضها الأهلي مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 66 نقطة.