السجن 15 عاما لشرطي أمريكي حاول مساعدة داعش

حكم على رجل شرطة سابق في شبكة خطوط مترو واشنطن، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 15 عاما لحاولته تقديم دعم لتنظيم "داعش".

ووجد نيكولاس يونج، 38 عاما، متحول للإسلام من مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، مذنبا في اتهامات توفير مواد دعم لمنظمة إرهابية أجنبية وتعطيل العدالة.

وقالت وزارة العدل اليوم الجمعة إن يونج وهو أول رجل شرطة أمريكي يدان في قضة تتعلق بالإرهاب قد حاول تقديم المساعدة لتنظيم الدولة من خلال إرسال أكواد بطاقات معايدة كان يعتقد أنها ستسمح لمسؤولي التجنيد بالتنظيم أن يتواصلوا بشكل آمن مع المجندين المحتملين.

وقالت الوزارة إن يونج سعى أيضا إلى تعطيل إجراءات هيئة محلفين كبرى عبر إرسال رسالة نصية إلى مخبر سري تُعرف هويته بالأحرف "سي إتش إس" من أجل أن يبدو الأمر وكأنه قضى إجازة في تركيا بدلا – كما يعتقد يونج – من أنه منضم لداعش.

وتم الإيقاع بيونج في عملية إرهابية وهمية بعدما أصبحت السلطات الأمريكية على دراية بنشاطاته لأربع سنوات مضت. ودافع يونج عن نفسه طوال المحاكمة بأنه ليس من المؤيدين لتنظيم داعش.