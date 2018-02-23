نجا فريق أرسنال من كبرى مفاجآت دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره من أوسترسوند السويدي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة معتمدا على فوزه ذهابا 3-0.

ووضع الفريق السويدي أصحاب الأرض في موقف حرج بالتقدم بهدفين متتاليين عن طريق حسام عايش وكين سيما بالدقيقتين 22 و23، قبل أن يسجل المدافع البوسني سياد كولاسيناك هدف حفظ ماء الوجه للمدفعجية بالدقيقة 47، والذي جعل النتيجة النهائية 4-2 لأرسنال.

ولعب المصري الدولي محمد النني كأساسي في المباراة وقدم أداءً جيداً، رغم الأخطاء الدفاعية الساذجة لفريقه.

واقتنص بروسيا دورتموند تعادلا ثمينا في ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا مع مضيفه أتلانتا بهدف لمثله، ليمر هو الآخر بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي علما بأنه فاز ذهابا 3-2 في سيجنال إيدونا بارك.

وبرغم التقدم المبكر للفريق الإيطالي في الدقيقة 11 عن طريق تولوي، نجح المدافع مارسيل شميلزر في تسجيل التعادل بالدقيقة 83.

وتأهل أتلتيك بلباو بصعوبة لدور الـ 16 بعدما خسر سبارتاك موسكو الروسي 2-1 علما بأنه فاز ذهابا خارج أرضه 3-1، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-3.

واكتفى ميلان الإيطالي بهدف في مرمى لودوجراتيس البلغاري عبر لاعبه فابيو بوريني ليكمل تأهل بعد الفوز ذهابا 3-0، بينما تأهل ريد بول سازبورج النمساوي على حساب ريال سوسيداد الإسباني بالفوز 2-1، بعد التعادل إيابا 2-2.

ولم يكن فوز سبورتنج براجا بهدف نظيف على مارسيليا الفرنسي، كافيا لتأهل الفريق البرتغالي لثمن النهائي، حيث خسر رفاق أحمد حسن كوكا ذهابا 3-0.