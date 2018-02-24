«حماس»: نقل سفارة واشنطن إلى القدس «صاعق تفجير المنطقة في وجه إسرائيل»

قالت حركة حماس الفلسطينية إن قرار الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس في مايو المقبل "صاعق تفجير المنطقة في وجه إسرائيل، ولن تمنحها أي شرعية".

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان أن القرار الأمريكي "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتنافى مع كل المواثيق الدولية بشأن القدس واستفزاز للعرب والمسلمين والفلسطينيين".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق اليوم أن أَي خطوة أمريكية أحادية الجانب بشأن القدس "لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد".

وردا على الإعلان الأمريكي قالت الرئاسة في بيان للناطق باسمها نبيل أبو ردينة إن "أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية، ستعرقل أي جهد لتحقيق اَي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة".

وشددت الرئاسة على "أن تحقيق السلام الشامل والعادل، يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا اليوم أن واشنطن سوف تفتح سفارة جديدة لها في القدس في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهي الذكرى التي يطلق عليها الفلسطينيون "يوم النكبة".

واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التوقيت المذكور "استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين الأمر الذى ندينه بأشد العبارات".

وجدد عريقات تأكيد أن واشنطن "عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام؛ لأنها وبمثل هذه القرارات، قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".