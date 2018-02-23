سفير الكويت بالقاهرة: لابد من استخدام الحكمة لحل الأزمة السورية

قال سفير الكويت لدى مصر، محمد صالح الذويخ، إن الأزمة السورية تعقدت وأسفرت عن وجود 7 ملايين لاجئ سوري خارج وطنهم منتشرين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك الجميع يتابعها بصمت.



وأضاف «الذويخ»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الخميس، «نحن دعونا إلى تغليب العقل والحكمة والذهاب إلى الحلول السياسية بدلًا من الوسائل الأخرى التي أدت إلى ما وصل إليه الوضع الآن».



وأشار إلى تقديم دولة الكويت برنامج مساعدات ضخم للنازحين السوريين ودعمها المبادرات الدولية التي تساعد في حل الأزمة، مؤكدًا على تأييد بلاده وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري الشقيق.



وفى سياق آخر، دعا السفير الكويتي، كل الأطياف اليمنية لاحترام القرارات الدولية ووقف النزاع، مستطردًا: «الكويت استضافت طرفي النزاع في اليمن لمدة 3 شهور دون التوصل لحل، ونرحب باستضافة لقاء آخر ولكن بشروط».