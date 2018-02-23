حالة منشطات جديدة بين الرياضيين الروس في أولمبياد بيونج تشانج

كشفت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الجمعة أن حالة منشطات جديدة ظهرت بين الرياضيين الروس المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بكوريا الجنوبية (بيونج تشانج 2018).

وقال ألكسندر زوبكوف رئيس الاتحاد الروسي للزلاجات الجماعية (بوبسلي) إن تحاليل عينات ناديجدا سيرجييفا التي أحرزت المركز الثاني عشر في منافسات البوبسلي لزوجي السيدات، جاءت بنتائج إيجابية وأظهرت مادة محظورة لم يجر الكشف عنها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن بيان للاتحاد الروسي للبوبسلي أن تحقيقا في احتمالات تعاطي منشطات بدأت منذ 18 فبراير حيث أظهرت العينات "أثار لعقار يستخدم لعلاج أمراض القلب، ومدرج في قائمة المواد المحظورة."

وتجدر الإشارة إلى أنها الحالة الثانية بين الرياضيين الروس المشاركين في بيونج تشانج 2018 ، التي تكشف فيها اختبارات الكشف عن المنشطات عن مواد محظورة، حيث سبق وأدين لاعب الكيرلنج الروسي ألكسندر كروشيلنيتكي بتعاطي المنشطات بعد أن جاءت تحاليل العينتين "أ" و"ب" بنتائج إيجابية.

وجاءت حالة المنشطات الثانية قبل أقل من 24 ساعة من اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في بيونج تشانج ، والذي من المفترض أن يحسم قرار رفع الإيقاف عن روسيا من عدمه قبل حفل ختام الأولمبياد بعد غد الأحد.

وتخضع اللجنة الأولمبية الروسية للإيقاف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية إثر الفضيحة المتعلقة بادعاءات تطبيق نظام ممنهج ومدعوم من الدولة لانتشار المنشطات بين الرياضيين الروس ، خاصة خلال أولمبياد سوتشي 2014 .

وشارك 168 رياضيا روسيا في أولمبياد بيونج تشانج 2018 كرياضيين مستقلين تحت مسمى "رياضي أولمبي من روسيا" دون رفع العلم الروسي أو ترديد النشيد الوطني.