شهدت مواني البحر الأحمر على مدار يومين وصول وسفر 1727 راكبا و تداول 456 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع وصول و سفر 738 راكبا وتداول 136 شاحنة، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 989 راكبا وتداول 320 شاحنة، ويستعد سفاجا اليوم لاستقبال 26 الف طن الومنيوم.

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين «إيلة» و«بريدج» على متنهما 237 راكبا و2 براد و 3 تريلا و 2 سيارة، كما تغادر السفينة «سينا» على متنها 44 راكبا و20 برادا و23 تريلا.

وأضاف " ملاك "ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Ocaen Malody و على متنها 26 الف طن الومنيوم قادمة من امريكا والسفينة الحرية1 و على متنها 8 شاحنات، كما تغادر ثلاث سفن و على متنهم 361 راكبا و 142 شاحنة بضائع و 18 سيارة.