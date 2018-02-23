الجمعة 23 فبراير 2018 2:32 م القاهرة القاهرة 24.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر.. وسفر ووصول أكثر من 1700 راكب

كتبت – رضا الحصري
نشر فى : الجمعة 23 فبراير 2018 - 1:29 م | آخر تحديث : الجمعة 23 فبراير 2018 - 1:29 م

شهدت مواني البحر الأحمر على مدار يومين وصول وسفر 1727 راكبا و تداول 456 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع وصول و سفر 738 راكبا وتداول 136 شاحنة، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 989 راكبا وتداول 320 شاحنة، ويستعد سفاجا اليوم لاستقبال 26 الف طن الومنيوم.

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين «إيلة» و«بريدج» على متنهما 237 راكبا و2 براد و 3 تريلا و 2 سيارة، كما تغادر السفينة «سينا» على متنها 44 راكبا و20 برادا و23 تريلا.

وأضاف " ملاك "ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Ocaen Malody و على متنها 26 الف طن الومنيوم قادمة من امريكا والسفينة الحرية1 و على متنها 8 شاحنات، كما تغادر ثلاث سفن و على متنهم 361 راكبا و 142 شاحنة بضائع و 18 سيارة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار محافظات

شارك بتعليقك