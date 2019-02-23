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بالفيديو.. السلطات الكولومبية تفجر منزل تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 8:38 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 8:38 م

هدمت السلطات في كولومبيا باستخدام المتفجرات مبنى «موناكو» الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار لمدة 25 عامًا، وبدلًا عنه ستُقام حديقة تخلد ذكرى ضحاياه.

ونشرت فضائية «BBC» بالعربية، مقطع فيديو يعرض لحظة تفجير العقار المكون من 6 طوابق في مدينة ميدلين الكولومبية بعدما أصبح مكانًا يرتاده العديد من السياح، ويمجده الكثيرون من سكان الأحياء الفقيرة التي كان يمنح قاطنيها بعض المعونات.

وكان تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، قد تُوفي إثر إطلاق الشرطة النار عليه في عام 1993 بعدما أعلنت عصابته الحرب ضد الدولة.

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