مسؤول أمني إيراني: ضبط مخدرات بعد اشتباكات مع مسلحين

أعلن قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، اليوم السبت، عن ضبط طن و626 كيلوجراما من المخدرات في المنطقة الحدودية لمدينة "سيب وسوران" التابعة للمحافظة بعد اشتباكات مسلحة مع المهربين.

وأوضح العميد محمد قنبري، أن شرطة مكافحة تهريب المخدرات في مدينة سراوان، تمكنت من رصد عصابة مسلحة لتهريب المخدرات، كانت بصدد نقل شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى وسط البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) .

وأضاف أن قوي الأمن اعتقلت في الاشتباك مع هذه العصابة، مهربين اثنين وضبطت 938 كيلوجراما و35 جراماً من الأفيون، و229 كيلو و350 جراما من الهيرويين، و459 كيلوجراما من الحشيش، وكمية من الأسلحة.

ويفصل محافظة سيستان وبلوجستان عن باكستان وأفغانستان خط حدود بطول 1100كيلومتر.

ووفقا لتقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات صدر في أكتوبر الماضي، وتحتل افغانستان المرتبة الأولى عالميا في زراعة الأفيون.