زعيم عصابة المخدرات المكسيكى إل تشابو يعتزم المطالبة بإعادة محاكمته

قال محامو زعيم عصابة المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان المعروف بـ "إل تشابو" إن جوزمان يعتزم طلب إجراء محاكمة جديدة بعد أن قال عضو بهيئة المحلفين أنه وأعضاء هيئة المحلفين الآخرين اطلعوا على تغطية إخبارية عن قضية المحكمة وذلك على خلاف تعليمات القاضي.

وأدين جوزمان (61 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر من قبل هيئة محلفين في نيويورك بتهمة تهريب مخدرات الى الولايات المتحدة على مدى عقود.

وفي مقابلة مع قناة "فايس" بعد انتهاء المحاكمة، قال المحلف إنه وآخرين يفحصون بشكل روتيني ما ينشره الصحفيون على تويتر أثناء المحاكمة. ونشر بعض الصحفيين الذين يغطون المحاكمة أخبارا محدثة بمعلومات لم يتم الكشف عنها إلى هيئة المحلفين.

ويتم الإبقاء على هويات كل أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا وست بدلاء غير معروفة بناء على أوامر القاضي، لكن مراسل القناة قال إنه يستطيع التحقق من هوية المحلف لأنه قام بتعريف نفسه من قاعة المحكمة.