السبت 23 فبراير 2019 10:45 ص القاهرة القاهرة 16.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

انفجار قوي يهز مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا قبيل افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 10:19 ص | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 10:19 ص

أفادت مصادر محلية نيجيرية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في مدينة مايدوجوري بشمال شرق البلاد، قبيل افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت المصادر -وفقا لقناة "سكاي نيوز"- إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية صباح اليوم من دون أن يعرفوا سببها، في المدينة التي شهدت هجمات عديدة لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات السبت الماضي 16 فبراير، بيَّد أن مفوضية الانتخابات المستقلة أرجأت موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبيل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع، بدعوى وجود أسباب لوجستية تعوق إجراء الاستحقاق الانتخابي في ذلك اليوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك