وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعاصمة موسكو، بمناسبة عيد حماة الوطن الذي تحتفل به روسيا، اليوم السبت.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، لقطات من وضع «بوتين»، إكليلًا من الزهور على «الشعلة الخالدة» للنصب التذكاري، المجاور لمبنى الكرملين.

وتحتفل روسيا في يوم 23 فبراير من كل عام بيوم حماة الوطن، تكريمًا للجنود الذين قتلوا في الحرب دفاعًا عنها.

ويضم النصب التذكاري رفات جندي سوفيتي غير معروف نقل من مقبرة جماعية وأعيد دفنه هناك عام 1966، كما يحمل أسماء المدن السوفيتية التي قاومت الغزو النازي في الحرب العالمية الثانية.