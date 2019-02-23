وفاة 3 أشخاص إثر رياح شديدة في إيطاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم بسبب هبوب رياح شديدة وسط إيطاليا اليوم السبت.

وقالت دائرة الإطفاء إن جدارا انهار بمنطقة لاتسيو مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووفاة اثنين.

في روما والمناطق المحيطة بها سقطت أشجار على عدة سيارات.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء إن رجلا (45 عاما) لقي حتفه في حادث مشابه.

وتسبب الطقس السيئ في مشاكل في أنحاء العاصمة الإيطالية، بما في ذلك الاضطرار إلى إغلاق حديقة الكولوسيوم الأثرية.

وتعرضت أجزاء أخرى من إيطاليا للطقس الشتوي. وشهدت منطقة أبروتسو جنوبي البلاد تساقطا نادرا للثلوج.

وتسييت أمواج البحر العاتية في جنوح سفينة تجارية تركية خارج مدينة باري الساحلية مباشرة.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) أنه تم تعليق أعمال الإنقاذ بسبب الطقس.