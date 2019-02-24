وفاة شخص وإنقاذ آخرين في انهيار جليدي بالنمسا

أفادت الشرطة النمساوية اليوم السبت بوفاة شخص وإنقاذ 4 أخرين إثر وقوع انهيار جليدي بالبلاد.

وذكرت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص الخمسة دفنوا تحت الثلوج بمنطقة تيرول الواقعة بالقرب من الحدود الألماني، مضيفة أن شخصا واحد فقط أصيب من هؤلاء الناجين.

وأضافت الشرطة أن هذا اللوح الثلجي الضخم اندفع دون عوائق في حوالي الساعة 2:20 مساء بالتوقيت المحلي بالقرب من أحد الفنادق شمال بحيرة بلانزي ولكنه لم يرتطم بالمبنى، وقد أغلقت الثلوج الطرق المؤدية إلى موقع الحادث، وهو ما استدعى استخدام المروحيات لعمليات الإنقاذ.

وقال ستيفان إيدير المتحدث باسم شرطة تيرول إن إجمالي 3 انهيارات ثلجية ضربت المنطقة الحدودية بين النمسا وألمانيا اليوم، وأشارت السلطات النمساوية إلى أنه من الممكن أن يكون هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين.