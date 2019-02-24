روبرت مولر: رئيس حملة ترامب انتهك القانون مرارا وتكرارا بوقاحة

قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، لأحد القضاة الفيدراليين بواشنطن ، اليوم السبت، إن بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية "انتهك القانون مرارا وتكرارا بوقاحة".

ومن المقرر يصدر حكم على مانافورت في 8 مارس في فيرجينيا بينما سيصدر حكم آخر فى 13 مارس في واشنطن، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وأدين مانافورت، 69 عاما، في أغسطس الماضي من قبل هيئة محلفين في محكمة بولاية فيرجينيا بثماني اتهامات مالية من بينها الاحتيال على بنوك وسلطات الضرائب الأمريكية وغيرها.

وكتب مكتب مولر، في توصية من 26 صفحة للحكم بشأنه وحصلت عليها شبكة سي.إن.إن، "في النهاية، لقد تصرف مانافورت لأكثر من عقد وكأنه فوق القانون وحرم الحكومة الاتحادية ومؤسسات مالية متنوعة من ملايين الدولارات".

وأضافت التوصية: "يجب أن يعكس الحكم الصادر في هذه القضية خطورة تلك الجرائم ويردع مانافورت وغيره من التورط في مثل هذا السلوك".