مقتل 2 وإصابة 15 في مواجهات بين متظاهرين والجيش الفنزويلي عند الحدود مع البرازيل

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قتل شخصان على الأقل في مواجهات بين متظاهرين والجيش الفنزويلي عند الحدود مع البرازيل، وفقا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت.

وأشارت إلى أن اثنين على الأقل قتلا وأصيب 15 خلال اشتباكات بين الجيش الفنزويلي وعدد من الأشخاص الذين حاولوا منع الجيش من قطع الطريق أمام إدخال المساعدات.

وصعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو معركته مع دخول المساعدات الإنسانية سواء من خلال الحدود مع كولومبيا أو البرازيل، حيث يعتبرها بمثابة "شن عدوان".

وأطلق الجيش الفنزويلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

وظهر غوايدو علنا طوال اليوم إلى جانب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، المنتقد الصريح لمادورو والحليف الوثيق للولايات المتحدة، وذلك برغم أمر يقضي بمنعه من مغادرة أراضي فنزويلا.