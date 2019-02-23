بدء اجتماعات اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان بالخرطوم

بدأت بالخرطوم، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان الدكتور معاذ أحمد - في تصريح صحفي - إن الاجتماع هو التاسع في هذا الشأن ويناقش تحديد كل متطلبات عملية وضع العلامات علي الأرض والتوصيف المتفق عليه بما في ذلك كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين الحدود.

من جانبه، أوضح اللواء الأمين محمد بانقا، الرئيس المشترك للجنة ترسيم الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان أن الاجتماع يتناول عملية الترسيم والميزانيات المطلوبة لترسيم الحدود، بداية من توصيف الخط الحديدي وزيارة المواقع التي سيتم فيها وضع العلامات، بالإضافة إلى معرفة الظروف المحيطة بترسيم الحدود.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات سيتم اختيار المهندسين المنفذين لترسيم الحدود، منوها بأن اللجنة قدمت الدعوة للاتحاد الأفريقي للمساهمة في عملية التمويل وتقديم الدعم اللوجستي.

وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد التحضيرات والترتيبات الخاصة بترسيم الحدود المتفق عليه بين البلدين، مؤكدا أنه إذا استمر التوافق بين الجانبين سيتم الترسيم في أقرب وقت ممكن، مبرزا قدرة اللجنة المشتركة على إنجاز هذا العمل.