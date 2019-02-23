السلطات الألمانية: صديق العمري كان يتنقل في ألمانيا بهويات متعددة

كشفت السلطات الألمانية، أن بلال بن عمار، صديق التونسي منفذ هجوم الدهس في برلين أنيس العمري، كان مسجلا في ألمانيا بهويات متعددة كطالب لجوء، وقد ارتكب العديد من الجرائم.

وردت هذه المعلومات في خطاب إلكتروني بعثه موظف في وزارة الداخلية الألمانية بتاريخ 16 يناير 2017 لزميلته وكيلة الوزارة السابقة والسفيرة الألمانية الحالية في واشنطن، إميلي هابر.

ويدور الخطاب، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، حول ترحيل بن عمار إلى تونس في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموظف في الخطاب عن وكيل الوزارة هانز-جيورج إنجلكه، قوله: "إمكانات التحايل (تعبير استخدمه السيد إنجلكه، وأراه صائبا للغاية) في الواقعة كبيرة للغاية، وتتضح وحدها في أسمائه الاثنى عشر المستعارة".

ومن الأسماء المستعارة التي كان يستخدمها بن عمار، فتحي مهني، وأبو بكير معوض، وأحمد حسن.

وبحسب البيانات، كان بن عمار يدعي مرة أنه مغربي وأخرى أنه مصري ومرة ثالثة أنه ليبي.

ووفقا لمعلومات سلطات الأمن، فر بن عمار مع تونسيين آخرين إلى إيطاليا في قارب عام 2014، ثم وصل إلى ألمانيا عبر سويسرا. وقدم بن عمار طلب لجوء في مدينة كمنيتس الألمانية.

والتقى بن عمار صديقه أنيس العمري في 18 يناير عام 2018، قبل يوم من تنفيذ العمري هجوم الدهس. وتم ترحيل بن عمار إلى تونس في الأول من فبراير عام 2017.

وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا. وتمكن العمري بعده من الفرار إلى إيطاليا، حيث قُتل برصاص الشرطة.

وكان بن عمار معروفا لدى السلطات الألمانية بسبب تورطه في جرائم سرقة ومخدرات، والتحايل للحصول على مساعدات اجتماعية على نحو مخالف للقانون، كما كانت تصنفه السلطات على أنه إسلامي خطير أمنيا.

وكانت اللجنة البرلمانية، المختصة بالتحقيق في قصور محتمل لسلطات الأمن في التعامل مع الهجوم الإرهابي الذي نفذه العمري، طالبت باستجواب بن عمار. وأعلنت اللجنة أمس الجمعة أن غالبية الأعضاء يؤيدون هذا القرار.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى استجواب بن عمار في برلين أم في تونس.