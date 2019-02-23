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وزير الخارجية الأمريكي: عقوباتنا تستهدف قادة النظام الإيراني ومؤسساته


نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 4:45 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 4:45 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات التي تفرضها بلاده تستهدف قادة النظام الإيراني ومؤسساته التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأضاف بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- أن واشنطن فرضت بالفعل العديد من العقوبات على مؤسسات النظام الإيراني، بما فيها أجنحة الحرس الثوري والمؤسسات القيادية للنظام، لافتا إلى أن أمريكا تريد تنفيذ هذه العقوبات بطريقة لا تضر بالمواطنين العاديين في إيران.

وأشار إلى أنه يجب على قادة النظام الإيراني أن يدافعوا عن حقوق الإنسان لشعوبهم، وإن هذا يزعجه، وكذلك مئات الملايين من الأمريكيين عندما يرون أن قادة إيران لا يصونون حقوق شعبهم.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على قادة بأجهزة استخبارات إيران ومنظمة السجون وقادة بالحرس الثوري وكذلك رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.


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