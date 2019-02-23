مقتل قائد بارز في طالبان إثر غارة جوية جنوب أفغانستان

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل قائد بارز في حركة طالبان إثر غارة جوية على إقليم أوروزجان جنوبي البلاد.

وذكرت المصادر - في تصريح أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن القائد الطالباني ثبت تورطه في التخطيط لعدد من الهجمات في إقليم قندهار، كما عُرف بتطويره للعبوات الناسفة، التي استخدمت في قتل العديد من أفراد القوات الأمنية والمدنيين.

وأضافت أن القوات الأمنية ضاعفت من عملياتها في إقليم أوروزجان، ما أسفر عن مقتل 69 مسلحا في شهر فبراير الجاري.. فيما لم تعلق أي من الجماعات المُسلحة المعادية للحكومة على العمليات الحكومية ضدها حتى الآن.