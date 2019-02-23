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يختتم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان غدا الأحد لقاء القمة الكنسي التاريخي والفريد من نوعه حتى الآن حول مكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية بكلمة يلقيها في نهاية اللقاء.

ويلقي البابا الكلمة المرتقبة بعد احتفالية القربان المقدس في التاسعة والنصف صباح غدا الأحد، داخل قاعة ريجينا الفاخرة بالفاتيكان.

ووصف بعض المراقبين الكلمة التي سيلقيها البابا بأنها ستكون واحدة من أهم كلماته على الإطلاق نظرا لجسامة فضائح الاعتداءات الجنسية التي تفجرت بشدة داخل الكنيسة الكاثوليكية.

يجتمع البابا وهو أرجنتيني الأصل منذ يوم الخميس الماضي مع رؤساء 114 مؤتمرا للأساقفة على مستوى العالم يشارك فيه أيضا 70 شخصا آخرون لبحث سبل الحيلولة دون وقوع اعتداءات جنسية على الأطفال من جانب رجال الدين.

وطرحت للنقاش مقترحات وأفكار كثيرة خلال اللقاء، إلا أن المشاركين لم يتمكنوا من التوصل إلى وضع قرارات ملزمة.

تطالب جمعيات حماية الضحايا الكنيسة وبصفة خاصة البابا باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية والمتسترين عليهم.

من جانبه طالب الكاردينال الألماني راينهارد ماركس في كلمته بإنهاء السرية التي تحيط بالاعتداءات الجنسية.

واستنكر ماركس الذي يشغل منصب رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان علانية اليوم السبت، عمليات التستر وعمليات الاعتداء الجنسي معا.