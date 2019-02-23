وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تصل جنيف للمشاركة في منتدى نزع السلاح

تصل وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج، اليوم السبت، إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام؛ للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان ومنتدى نزع السلاح اللذين تعقدهما الأمم المتحدة.