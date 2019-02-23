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16 متنافسة على لقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2019

د ب أ
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 10:31 ص | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 10:32 ص

تدخل 16 شابة المرحلة النهائية في المنافسة على لقب ملكة جمال ألمانيا (ميس جيرماني) لعام 2019، والتي تقام في متنزه أوروبا بمدينة روست بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا، مساء اليوم السبت.

وتمثل كل متنافسة ولاية ألمانية، وتتراوح أعمارالمشاركات بين 19 و28 عاما، وستحصل الفائزة باللقب على سيارة وحلي وملابس، بالإضافة إلى جولات سياحية خارجية.

وتضم لجنة التحكيم المغنية الألمانية سارة لومباردي والنائب البرلماني السابق عن الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفجانج بوسباخ.

وتعتبر مسابقة "ميس جيرماني" أقدم مسابقة جمال في ألمانيا، بحسب بيانات منظميها، حيث تعود إلى عام 1927، وتحمل الفائزة في المسابقة اللقب لمدة عام.

وفازت باللقب العام الماضي الطالبة أناهيتا ريهباين.

تدخل 16 شابة المرحلة النهائية في المنافسة على لقب ملكة جمال ألمانيا (ميس جيرماني) لعام 2019، والتي تقام في متنزه أوروبا بمدينة روست بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا، مساء اليوم السبت.

وتمثل كل متنافسة ولاية ألمانية، وتتراوح أعمارالمشاركات بين 19 و28 عاما، وستحصل الفائزة باللقب على سيارة وحلي وملابس، بالإضافة إلى جولات سياحية خارجية.

وتضم لجنة التحكيم المغنية الألمانية سارة لومباردي والنائب البرلماني السابق عن الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفجانج بوسباخ.

وتعتبر مسابقة "ميس جيرماني" أقدم مسابقة جمال في ألمانيا، بحسب بيانات منظميها، حيث تعود إلى عام 1927، وتحمل الفائزة في المسابقة اللقب لمدة عام.

وفازت باللقب العام الماضي الطالبة أناهيتا ريهباين.


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