افتتاح احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة باوهاوس الألمانية للفنون التشكيلية

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بدأت مدينة ديساو الألمانية احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مدرسة باوهاوس الألمانية للعمارة والفن والتصميم داخل مبنى سيكون متحفا للمؤسسة في المستقبل.

ووفد مئات من أهل المدينة اليوم السبت، إلى المبنى الكبير الذي يتحلى بواجهة زجاجية هائلة.

وتضمن الحفل فقرات رقص داخل زي زجاجي وقصائد غنائية بسيطة عكست فرحة المدرسة بالتجربة كما تضمن سلسلة من فعاليات المشاركة.

وأعلنت مديرة المؤسسة المعمارية كلاوديا بيرين عن إقامة مجموعة من المهرجانات حتى حلول موعد افتتاح متحف باوهاوس.

وقالت بيرين إن هناك مجموعة من مباني باوهاوس سيتم إصلاحها في ديساو حتى حلول عيد الفصح، مشيرة إلى أن الزوار يمكنهم أن يقوموا بجولة عبر المدينة لتفقد البنايات التي قامت المؤسسة بصيانتها.