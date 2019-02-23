ترامب يعبر عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق تجاري أمريكي صيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه من المرجح عقد اتفاق تجاري مع الصين، وأشار إلى استعداده تمديد مهلته التي تنتهي أول مارس من أجل التوصل لاتفاق.

وذكر ترامب متحدثا الى الصحفيين في البيت الابيض إنه "من المحتمل على الأرجح أن يتم التوصل لاتفاق"، مضيفا أن "ذلك لا يعني أنه سيحدث".

والتقى ترامب في وقت سابق مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، الذي كان في المكتب البيضاوي خلال المؤتمر الصحفي غير الرسمي.

كما قال ليو إن هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل لاتفاق.

وقال عبر مترجم: "نعتقد أنه من المرجح جدا ذلك، ونأمل أن نتمكن من التوصل لاتفاق والمجتمع الصيني على استعداد لبذل أقصى جهد".

وأشار ترامب إلى إنه يتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينج وأن اللقاء قد يكون الشهر المقبل "لتحديد النقاط النهائية" للاتفاق.

وأضاف أنه "في نهاية المطاف، أعتقد أن القرارات الأكبر وبعض القرارات الأصغر سيتم اتخاذها من قبل الرئيس شي وأنا".